Контрразведка СБУ разоблачила главарей «Батальона Восток», которые пытали украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Силовики разоблачили 2 боевиков так называемой «ДНР», которые подозреваются в нарушении законов и обычаев войны. Злоумышленники оказывали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и причастны к пыткам украинских военнослужащих.

Известно, что речь идет о жителях Донецкой области, которые в 2014 году присоединились к незаконным вооруженным формированиям. Находясь на «должностях» командиров подразделений так называемого «Батальона Восток», они принимали активное участие в боях под поселками Пантелеймоновка и Бетманово (Красный Партизан).

По данным следствия, злоумышленники жестоко обращались с пленными, применяли к ним физическое и психологическое давление, не оказывали медицинской помощи раненым.

По имеющимся данным, в настоящее время главари боевиков скрываются от украинских правоохранительных органов на территории ОРДЛО.

Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленникам о подозрениях по:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),

ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований)

ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников ранее заявил, что на Донбассе через несколько месяцев может произойти экологическая катастрофа.

Привлечение США к урегулированию конфликта на Донбассе в рамках нормандского формата активно обсуждают председатель офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Результаты переговоров станут известны в августе, после визита Владимира Зеленского в Вашингтон.