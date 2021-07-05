Ивана Купала отмечаться 7 июля, этот праздник совпадает с Рождеством Иоанна Крестителя.

НАРОДНАЯ ПРАВДА напоминает, что Ивана Купала — древний праздник, во время которого, по народному поверью, вода, огонь, цветы и травы приобретают магические свойства. В этот день проводят различные обряды, гадания, также считается, что все загаданное на Ивана Купала обязательно сбывается.Ивана Купала 2021: обряды, традиции и поздравления с праздником

Как загадать желание на Ивана Купала с помощью огня

Нужно в праздник посмотреть на живое пламя. Несмотря на огонь, надо загадать желание, четко сформировав в мыслях, а затем представить, как пламя относит этот искусственный образ Вселенной.Гадания на Ивана Купала 2021: где в Киеве лучше думать

Как загадать желание на ленте

Нужно взять ленту цвета, который вам по душе, и, думая о своем желании, крепко завязать ее на ветке дерева. При этом важно выбрать взрослое, мощное, раскидистое дерево, избегая молодых, больных и неокрепших.

Как загадать желание на венке

Как отмечают Ивана Купала в 2021 году: приметы, обычаи, гадания

Символ солнца — венок — издавна является неизменным атрибутом празднования Ивана Купалы. Девушки не только украшали им волосы, но и гадали и загадывали желание с помощью купальского венка. Так, в последнее следует делать во время плетения венка — по примете, такое желание обязательно сбудется.