В Украинском гидрометеорологическом центре заявили, что жара в Украину вернется 8 июля.

По информации синоптиков, в страну зайдет антициклон CORNELIEKE.

Как известно, сейчас из-за циклона страдают южные и центральные области. Только в Одесской области за прошедшие сутки выпало 72 мм осадков. Синоптики говорят, что с четверга циклон понемногу будет покидать юг Украины.

С 8 июля в стране станет жарче, осадки прекратятся по всем областям. В конце недели дневные максимумы температуры в Украине составят 28-33 градусов.Погода в Украине в июле и августе будет жаркой. Синоптики прогнозируют до 40 градусов, но одновременно с этим и скорый приход осени.

Новое исследование говорит, что изменение климата и повышение уровня моря в настоящее время приближают момент уничтожения половины песчаных пляжей мира к 2100 году.

