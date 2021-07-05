Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о поставках оружия из Украины на белорусскую территорию и отметил, что граница между странами не перекрыта.

Соответствующее заявление политик сделал в ходе форума «Украина 30», передает УНИАН.

По его словам, ко всем словам Лукашенко нужно относиться осторожно, поскольку «любитель резонансных заявлений» может и приврать.

«Здесь надо сохранять спокойствие и понимать, что Александр Лукашенко – это человек, по заявлениям которого нужно делать тщательный фактчекинг. И уверяю, что его заявление о контрабанде оружия через Украину в Беларусь не пройдет ни один фактчекинг, потому что это просто не соответствует действительности ни по одному параметру, как и его заявления о том, что граница закрылась. По моей информации, по состоянию на сейчас граница работает», – утверждает Кулеба.

Несколько дней назад Александр Лукашенко заявил: «Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной».

А в Госпогранслужбе Украины сообщили, что признаков перекрытия границы с Беларусью нет.

Как мы уже рассказывали ранее, белорусские силовики задержали гражданина Украины 24-летнего Павла Рабешка. По месту проживания молодого человека провели обыск, а затем увезли в неизвестном направлении.

А тем временем, служба охраны государственной границы Литвы требует ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с масштабным потоком мигрантов из Беларуси.