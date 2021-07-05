В результате вражеского обстрела на Донбассе в понедельник, 5 июля, погиб украинский военнослужащий. Еще трое военных получили ранения.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

Войска боевиков сегодня обстреляли позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

«В результате обстрела один военнослужащий погиб, трое получили ранения. Украинские защитники были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение», — заявили в штабе.

Украинская сторона уже уведомила представителей ОБСЕ о нарушениях режима прекращения огня пророссийскими боевиками. Сейчас на месте обстрела работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка.

Как мы уже рассказывали ранее, 4 июля боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных 6 раз. Сегодня, 5 июля, обстрелы продолжают. В результате один боец погиб, еще один получил ранение.