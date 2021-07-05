Президент Украины Владимир Зеленский выступил на форуме «Украина 30. Международная политика», заявив, что главными национальными интересами страны являются мир, деоккупация Крыма и восстановления территориальной целостности страны.

Зеленский также подчеркнул, что противодействие агрессии, незаконная аннексия Крыма и война в Донбассе – это вызов всему миру. Он также считает, что Украина уже сделала достаточно, чтобы получить «путевку» в НАТО.

«Для нас НАТО – гарантия безопасности прежде всего. И залога благосостояния. Государство и украинский народ сделали уже достаточно, чтобы получить четкие подтверждения о дате и условиях вступления Украины в Евросоюз и НАТО», – цитирует Зеленского «Обозреватель».

Глава Украины подчеркнул, что строительство российского газопровода «Северный поток-2» является ловушкой. По его мнению, Европа должна объединиться в противодействии этой энергетической угрозе:

«Это прямая ловушка безопасности для всех. Нужно и в дальнейшем противодействовать реализации этого проекта. Вся Европа должна объединяться, чтобы противодействовать этой энергетической угрозе».

Отдельно Зеленский выделил противодействию информационной агрессии и пропаганде и формированию позитивного имиджа Украины за рубежом для бизнеса, образования, туризма.

Президент Владимир Зеленский ранее анонсировал, что вскоре Украина получит турецкие беспилотники Bayraktar. Их передадут украинской морской авиации.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, если российского коллегу интересует решение ряда кризисных вопросов.