Партия «Слуга народа» остается на первом месте электоральных симпатий украинцев. Если бы парламентские выборы прошли в конце июня, то она бы получила более 20% голосов.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Если бы выборы проходили в конце июня 2021 года, то в Раду прошли бы (преодолели бы 5% барьер) семь политических сил: «Слуга народа», ОПЗЖ, «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Сила и честь», Радикальная партия О. Ляшко, «Украинская стратегия Гройсмана».

Наибольшую поддержку получила бы «Слуга народа» — 13,7% среди всех респондентов и 20,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. Эта партия закрепила за собой чистое первое место.

Далее сразу три партии имеют поддержку, которая отличается в пределах статистической погрешности. Формально второе место делят: ОПЗЖ (11,2% всех респондентов и 16,9% среди тех, кто определился), «Европейская солидарность» (9,9% и 15%) и «Батькивщина» (9,7% и 14,7%).

Остальные три партии имеют более низкую поддержку, но между собой их поддержка тоже отличается в пределах статистической погрешности — «Сила и честь» (4,6% и 7%), Радикальная партия О. Ляшко (3,8% и 5,7%) и «Украинская стратегия Гройсмана» (3,4% и 5,1%).

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