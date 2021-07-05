Украина будет требовать компенсаций в случае запуска магистрального газопровода «Северный поток-2«.

Об этом на форуме «Украина 30. Международная политика» заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Мы сформулировали два принципа, по которым мы можем говорить о компенсации, если до этого дойдет разговор. Это принцип — безопасность: как будет гарантироваться безопасность государства. И второе — это обеспечение выполнения соглашений. Потому что можно с РФ договориться и может даже Германия что-то гарантировать в этих договоренностях, но как заставить Россию соблюдать договоренности — это большой вопрос, на который нет ответов»,- рассказал министр.

Кулеба также добавил, что Украина работает над тем, чтобы по ряду вопросов позиция Германии изменилась:

«Мы понимаем, что канцлер уходит. Сейчас, когда я был в Берлине буквально пару недель назад, мне практически каждый собеседник говорил: «Дмитрий, если вы хотите что-то изменить в немецкой политике, то вы должны дождаться новой коалиции и надеяться, что она сложиться в вашу пользу». Потому, безусловно, сейчас точно не скажешь, какой будет политика Германии».

Как ранее заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», Украина продолжит получать от России деньги по газовому контракту, даже в случае завершения строительства «Северного потока-2» до конца текущего года.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова обсуждать вопрос компенсаций за потери от запуска российского газопровода «Северный поток-2».

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер отмечал, что российский газопровод «Северный поток-2» подрывает безопасность не только Украины, но и других стран Восточной Европы.