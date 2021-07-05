Против главы правительства Украины Дениса Шмыгаля открыто уголовное производство Национального антикоррупционного бюро.

Дело касается возможной халатности Кабмина и премьер-министра при выделении денег из фонда борьбы с COVID-19 на другие сферы государственного управления.

Дело было открыто 2 июля в связи с соответствующим постановлением Высшего антикоррупционного суда, который обязал начать расследование, сообщают «Українські новини«.

«Решение суда выполнено», – заявили в ведомстве.

Так, 25 мая истец попросил НАБУ расследовать вероятное преступление премьер-министра и членов Кабинета министров по:ч. 2 ст. 210 (нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением);ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК.

В заявлении указывалось, что перевод средств из фонда борьбы с COVID-19 на другие сферы госуправления, предварительно, было совершено вопреки требованиям закона.

При этом НАБУ отказалось зарегистрировать такое уголовное производство, после чего заявитель подал жалобу на Национальное антикоррупционное бюро в суд.

15 июня ВАКС удовлетворил жалобу частично и обязал НАБУ начать расследование.

Напомним, Государственная аудиторская служба по итогам проверки использования средств Специального фонда по борьбе с коронавирусом в 2020 году выявила нарушений на 406,8 млн грн, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 114,4 млн грн.

А в начале июня Госаудитслужба заявило, что Министерство социальной политики завысило потребность в бюджетных средствах во время борьбы с COVID-19. Это стало причиной «отвлечения» 2,5 млрд грн из госбюджета.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине завершили стартовый этап введения цифровых сертификатов о вакцинации против COVID-19. Сейчас они уже доступны некоторым пользователям в приложении Дія.

А также, Украина проводит переговоры на тему начала выпуска вакцин от COVID-19 на территории нашей страны.