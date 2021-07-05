Врачи рекомендуют украинцам перед вакцинацией пройти небольшое медицинское обследование. Дело в том, что в стране встречаются случаи смерти после прививки. Последняя трагедия произошла в Винницкой области, где скончался мужчина, которого за несколько часов до этого вакцинировали препаратом Pfizer.

Как сообщают СМИ, 47-летний мужчина вакцинировался 2 июля в 13:45. В течение часа после прививки жалоб никаких не было. Но в 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, он потерял сознание. Мужчине вызвали скорую, которая провела реанимационные меры. Однако безуспешно – в 18:02 врачи констатировали смерть.

Напомним, компания уже выразила соболезнования семье умершего украинца, но добавила, что связь смерти с вакцинацией не доказана:

«Мы сейчас думаем о семье погибшего. Мы очень серьезно относимся к побочным эффектам, которые потенциально связаны с нашей вакциной от COVID-19, BNT162b2. Мы отмечаем, что в данном случае причинно-следственная связь не установлена».

В Департаменте здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА сообщили, что предположительной причиной смерти 47-летнего пациента стала острая сердечно-сосудистая недостаточность:

«По данным электронной амбулаторной карты пациента — хронические заболевания не зарегистрированы. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы — причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца».

Признаков анафилактического шока или тромбоза установлено не было.

«Мы не можем говорить, что причина – в самой вакцине. Это многодозовый препарат, и из этого же флакона вакцинировались другие люди – в остальных случаях все в порядке. Поэтому говорить, что причиной смерти стала вакцина, неправильно. Может быть временное совпадение», – цитирует врача-эпидемиолога Людмилу Мухарскую «Обозреватель».

А кандидат медицинских наук Валентина Макаренко отмечает, что у человека может быть не только индивидуальная реакция на вакцину, но и хроническое заболевание, о котором он не знает. По этой причине специалист рекомендует перед прививкой пройти ряд обследований – сделать клинический анализ крови, биохимию, УЗИ органов малого таза, брюшной полости и сердца.

Напомним, в Украине и ранее фиксировали смерти после вакцинации. Так, в Одесской области скончалась военнослужащая, которой накануне сделали прививку, а в Черновцах умер провизор аптеки военного госпиталя. Врачи использовали вакцину CoviShield. В Минздраве заявили, что у женщины случилось острое расстройство кровообращения, поскольку она имела хронические сердечно-сосудистые заболевания, а у провизора произошел острый мозговой инсульт.

В Европе тестируют украинскую базу сертификатов, поэтому украинцы пока еще не могут свободно путешествовать по Союзу, даже при условии полной вакцинации.