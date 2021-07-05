В Украине для экстренного применения зарегистрировали вакцину против COVID-19 Janssen производства компании Johnson & Johnson.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отметим, этот препарат уже разрешен для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения, его используют в США, Великобритании, ЕС и Канаде.

Janssen – это векторная вакцина. Препарат содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирован ДНК, кодирующего шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Хранить вакцину нужно при температуре +2 до +8 С. Эта вакцина удобна тем, что нужно только одна доза.

В Johnson & Johnson заявляют, что одна прививка предоставляет иммунную защиту от COVID-19 на срок восьми месяцев и защищает человека от более заразного штамма Дельта.

Врачи рекомендуют украинцам перед вакцинацией пройти небольшое медицинское обследование. Дело в том, что в стране встречаются случаи смерти после прививки. Последняя трагедия произошла в Винницкой области, где скончался мужчина, которого за несколько часов до этого вакцинировали препаратом Pfizer. Напомним, компания уже выразила соболезнования семье умершего украинца, но добавила, что связь смерти с вакцинацией не доказана.