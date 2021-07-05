Во Львове девушки устроили вечеринку в честь 18-летия подруги на Мемориале Героев небесной сотни.

В сюжете ТСН говорится, что девушки пили и веселились.

Как только видео стало распространяться по сети, одна из девушек удалила свой аккаунт.

Отец именинницы пояснил, что подруги хотели устроить сюрприз ко дню совершеннолетия его дочери:

«Подруги моей дочери хотели поздравить ее с днем рождения. Ни я, ни моя дочь не знали, что это будет происходить на смотровой площадке мемориала Героям Небесной Сотни, поскольку мою дочь туда вели подруги с завязанными глазами. Моя дочь уже второй день плачет. Мне тоже очень жаль, что так произошло, и что наши дети, в частности, дочь, вообще мало задумываются над теми трагическими событиями, которые были недавно в нашей стране «.

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