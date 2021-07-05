Российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева внесли в список лиц, которые предоставляют угрозу для национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Согласно сообщению, россиянин неоднократно оскорбительно высказывался в адрес Украины. К примеру, после победы сборной Украины над Швецией в 1/8 финала Евро-2020 Губерниев заявил, что украинская сборная выиграла благодаря тому, что Шевченко говорил по-русски:

«О, великий и могучий русский язык! На котором дает указания подопечным знаменитый украинский футболист и тренер Андрей Шевченко! Александр Зинченко в интервью расскажет! На прекрасном русском! Русский язык — творец украинского футбольного успеха!».

Губерниев уже прокомментировал решение министерства, назвав его «министерством украинского бескультурья»:

«Пожалуй, министерство культуры смутило то, что я обращал внимание на то, что их сборная говорит на русском языке. Это решение министерства украинского бескультурья! Мне за них стыдно! Если я представляю угрозу национальной безопасности, поддерживая украинский спорт, то мне очень жаль этих людей».

Напомним, ранее в такой же список попал и российский певец Филипп Киркоров. Правда, позже из списка лиц, которые предоставляют угрозу для национальной безопасности Украины, его исключили. После этого Киркоров заявил, что из Украины протянули соломинку дружбы.