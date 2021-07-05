Погода 6 июля обещает быть очень жаркой и практически без осадков. Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Воздух в среднем прогреется до 32 градусов, а на юге и востоке — до 35-38 градусов. Осадки в виде дождей с грозами ожидаются только на западе страны, в: Львовской, Закарпатской, Волынской и Ивано-Франковской областях. Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала , что во Львовской области из-за поднятия воды в реках может произойти прорыв дамбы, грозит значительным затоплением семи населенных пунктов. Известный народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2020 года. Он прогнозирует , что второй месяц лета в Украине будет с грозами и жарой выше 30 градусов.