Азербайджан заявил о ранении своего военнослужащего вблизи села Алиагалы в Агдамском районе. Азербайджан утверждает, что военный получил ранения в результате нападения армянских вооруженных групп. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Азербайджана. Отмечается, что обстрел азербайджанских военных произошел в районе, где расположены российские миротворческие войска. "В результате обстрела ранен военнослужащий азербайджанской армии старшего гизиря Дадашов Сакита Ахлимана, который был привлечен к работам по благоустройству дорог", — заявили в Минобороны. Раненому оказали медицинскую помощь и эвакуировали в военный госпиталь. "Командование российских миротворческих сил и турецко-русский совместный мониторинговый центр были проинформированы с целью проведения расследования инцидента", — добавили в министерстве.