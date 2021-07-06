На Ивана Купала, 7 июля, в Украине еще задержатся дожди.

Своим прогнозом погоды в Telegram поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра Украина будет местом баталий южного циклона и восточного антициклона Kornelieke:

«Антициклон давит мощно, однако завтра циклон еще будет сопротивляться, грозовые дожди останутся на юге Украины, на востоке и в центре. В дневные часы «левый» атмосферный фронт с запада приведет к кратковременным дождям с грозами в наших западных областях».

В ночь на Ивана Купала дожди вероятные только в южной части, восточных и центральных областях.

Северная часть Украины будет завтра без дождей.

Температура воздуха поднимается, в среду ожидается 26-33 градуса, на юге 24-28 градусов.

В Киеве завтра будет солнечно и жарко: 28-30 градусов.

В дальнейшем, по ее словам, антициклон дойдет до юга и полностью вытеснит дожди, жара усилится.Погода в Украине в июле и августе будет жаркой. Синоптики прогнозируют до 40 градусов, но одновременно с этим и скорый приход осени.

Новое исследование говорит, что изменение климата и повышение уровня моря в настоящее время приближают момент уничтожения половины песчаных пляжей мира к 2100 году.