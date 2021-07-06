В ночь на Ивана Купала на протяжении многих веков славяне отмечали этот мистический и разгульный праздник.

Сегодня праздник Ивана Купала – традиционный восточнославянский праздник, который традиционно отмечают в ночь перед Ивановым днем с 6 на 7 июля, пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА.

День Ивана Купала — один из самых мистических народных праздников, а ночь накануне Ивана Купала превосходит сам день по ритуальному наполнению. Еще со времен Средневековья обряды и игрища на Ивана Купала считались бесовскими и запрещались церковными властями. Но, несмотря на однозначное осуждение традиций на Ивана Купала, некоторые из них до сих пор живы.

Гадания на Ивана Купала

В «молчаливой воде» на Ивана Купалу гадали на любовь или удачу. На закате бросали камушек в таз с водой, задумывая желание. Если четное число кругов пойдет — исполнится, нет — тогда не жди. Загадать желание можно было, пустив венок по воде.

Гадание на костре

Гадания на священном костре – одно из самых любимых ритуалов купальской ночи. Чарующее пламя костра, освещающее тьму, создает волшебную атмосферу и энергетическое поле для гаданий. Чтобы узнать, что готовит судьба в ближайшее время, следует с разбега перепрыгнуть через огонь купальского костра. Когда языки пламени не дотронулись до вас – это добрый знак успеха в любви и предсказание скорой свадьбы и счастливой семейной жизни. А если огонь зацепил ноги или одежду вам сулит немало жизненных испытаний и разочарование в любимом человеке.

Гадание на суженого по Купальскому венку

Венок издавна считается символом бесконечности вселенной, круговорота сил, заложенных в природе и оберегом от нечистой силы, порчи и сглаза. Канун купальской ночи посвятите сплетению венка из полевых трав и цветов. Перед закатом солнца загадайте на своего суженого и опустите венок плыть по воде:

сразу потонет венок – не видать замужества, суженый либо разлюбит, либо обманет;

расплетется венок на воде – в этом году не вы пойдете под венец;

вернется венок к вашему берегу – не ждите свадьбы в этом году;

уплывет венок к дальнему берегу – ждите суженого с той стороны и свадьбы.

Гадание на венках на исполнение желания

Чтобы узнать исполнится ли ваше заветное желание, нужно вплести в венок листья лопуха, траву медвежьего ушка, богородскую траву и цветущую иван-да-марью. В центр венка поместите горящую свечку или лучину. Загадывая желание, спускайте венок на воду и смотрите, что произойдет с ним:

быстро отплывает от берега и уплывает с горящей свечой далеко –желание скоро осуществится;

возвратился назад к берегу – желанию не суждено сбыться;

остановился венок посредине водоема – проживете год без перемен, но и без проблем;

уплыл ваш венок дальше других – этот год будет счастливым для вас;

свечка в венке горит дольше других – ожидается долгая жизнь;

Гадание по кругам на воде

О своем ближайшем будущем можно узнать гадая по кругам на воде. Загадав в купальскую ночь свое сокровенное желание, наполните большую миску водой и, бросив в нее камушек, сосчитайте расходящиеся круги. Насчитали четное количество – желанию суждено воплотиться в жизнь, а получилось нечетное количество кругов – ваши желания окажутся несбыточными.

Приметы на Ивана Купала

Довольно часто наши предки пытались спрогнозировать будущий урожай в зависимости от погоды.

Если на Ивана Купала пойдет дождь, то хорошего урожая в грядущем году не стоит ожидать. А вот если обильная роса, то это уже совсем другое дело, ведь тогда урожай будет богатым и плодовитым. Когда же в праздничную ночь на небе много звезд будет, то будет много грибов.

Считалось, что выходят на охоту не только лешие и русалки, но и ведьмы с чертами, которые могут навредить скоту, да и всем людям. От всякой нечисти наши предки раскладывали крапиву на подоконниках и на пороге. Если в этот день выше всех перепрыгнуть через костер, то, по народным поверьям, у этого человека в грядущий год будет больше везения и удачи.

В день Ивана Купала очень легко сделать метеорологический прогноз: если пойдет дождь – значит, через недельку будет жаркая и сухая погода и продержится она такой до самого конца лета.

Ранее сообщалось, что нужно сделать в этот день, а от чего необходимо отказаться.