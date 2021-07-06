Посівний календар на липень 2021 року враховує фази Місяця, а отже допоможе розпланувати роботи на землі, адже молодик і повний місяць пригнічують ріст рослин, тоді як зростаюча Місяць сприяє розвитку наземних частин рослин, а спадна — зростання кореневищ і бульб.

Як передає НАРОДНА ПРАВДА, про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL .

Сприятливі дні в липні для роботи в саду і городі

Сприятливих днів для справ в саду і городі в липні 2021 року — дев’ять, це 1, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 25 липня.

Ці дати є періодом зростання Місяця і її останній чверті, коли можна займатися мульчированием грунту, поливом, другий посадкою зелені, огірків, томатів, перцю, квасолі, баклажанів, капусти, кабачків.

Несприятливі дні для роботи на землі

Несприятливими в липні 2021 року днями є 2, 5, 14, 17-20, 22-24, 27-29 і 31 числа. В цей час краще не садити і не пересаджувати рослини. Зате можна зайнятися збором ранньої картоплі, ягід, фруктів, коренеплодів, лікарських рослин.

Також можна знищувати шкідників, зайнятися стрижкою дерев і чагарників, підживленням квітів, обкурюванням рослин, мульчированием. Трава, скошена 4, 5, 6, 7 липня, буде рости повільніше.

Всі інші дні в липні 2020 року нейтральні і не протипоказані для щоденної роботи в саду і городі.

збір трав

Найкраще цілющі трави збирати 1, 5-8, 9, 13, 14, 22-24 і 27-31 липня.

Раніше НАРОДНА ПРАВДА публікувала календар городника і садівника, який допомагає прискорити ріст рослин і отримати великі плоди.