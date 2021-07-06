В этом году несмотря на высокие цены в Заливе под Одессой, отдыхающие все равно едут в самый популярный курорт на Будакской косе. Однако, что купаться на некоторых пляжах в Заливе опасно для здоровья, сообщили в государственном учреждении "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины". Так, пробы морской воды по санитарно-микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим требованиям на пляжах в районах "Центральный" и "Солнечный" .Также всего проверили качество морской воды на 22 пляжах Одессы и Одесской области, которые имеют официальный статус. Кроме того, отобрали 93 пробы на санитарно-микробиологические и 13 проб — на санитарно-химические показатели. По информации эпидемиологов, холерные вибрионы в морской воде не выделены, но на 2 пляжах вода не соответствует гигиеническим требованиям. Ранее мы сообщали, что под Одессой на берег выбросило тысячи мертвых креветок. В некоторых местах слой креветок достигает 15 сантиметров. Что могло повлечь смерть такого количества морских раков — неизвестно. Также в Одессе море резко изменило цвет и напугало украинцив.Очевидци удивлены, в чем причина такого явления. В частности, аномалию заметили на 195 причале.