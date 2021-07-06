Стиль Кейт Миддлтон — предмет восхищения поклонников по всему миру. Герцогиня умеет привлечь внимание и подчеркнуть достоинства фигуры, при этом не тратя на оскорбления много времени, а порой и средств. Как известно, Кейт может легко появиться в том же платье, что и год назад. А также позволить себе демократичные марки. В ее гардеробе преобладают вещи, которые не теряют актуальности из сезона в сезон. Мы собрали топ-10 летних платьев иконы стиля, которые этим летом можно брать за основу образов. Кейт Миддлтон обожает женственные наряды. А платье с принтом — ее отдельная любовь. Особенно к лицу многодетной маме вечно актуальный горох, а также разнообразные цветочные узоры. Стиль платьев варьируется от делового расслабленному кэжуал и романтического бохо. А вот некоторые детали остаются неизменными, став уже ее фирменными: рукава-фонарики, подчеркнутая талия, пышная юбка … Предлагаем вашему вниманию модели платьев, которые актуальны этим летом. Принцу Уильяму-39: вспоминаем самые стильные выхода герцога в мир Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон — топ-10 летних платьев (фото: instagram.com/DukeandDuchessofCambridge) Ранее Кейт Миддлтон показала, как она предпочитает носить джинсы.