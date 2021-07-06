Сборная Украины по пляжному футболу не отправится на Чемпионат мира, который в конце августа пройдет в Москве. В Ассоциации пляжного футбола Украины (АПФУ) не уверены, что в России обеспечат безопасность игроков. Об этом заявил вице-президент АПФУ Владислав Ващук. Он отметил, что решение об отмене поездки сборной в России было принято с учетом рекомендаций министерств и государственных ведомств Украины. Сам он жалеет, что так сложилась ситуация. "И сейчас бы я очень хотел, чтобы наша сборная на чемпионате мира доказала всем, что мы можем, в любых условиях и при любых обстоятельствах. Но АПФУ приняла решение в соответствии с рекомендациями министерств, организаций и ведомств Украины", — сказал Ващук. Известно, что место Украины на турнире займет Швейцария. Напомним, в финале квалификации, которая проходила в июне в Португалии, сборная Украины обыграла Швейцарию со счетом 6: 5.