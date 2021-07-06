Специальный представитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау выходит из Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Она официально покинет свой пост до конца июля. Об этом сообщил источник РБК-Украина, близкий к переговорам. В среду, 7 июля, Грау должна представить своего преемника. Однако официально свой пост она должна покинуть в конце июля. О причинах ухода Грау ТКГ неизвестно. Отметим, Хайди Грау занимает пост специального представителя ОБСЕ в Украине и ТКГ с декабря 2019 года. Она изменила австрийского дипломата Мартина Сайдик.