В Беларуси запретили трансляцию украинских телеканалов UA и KVARTAL TV, там заявили, что каналы допускают нарушения в области рекламы. Разрешения на их вещание в республике аннулированы белорусским Министерством информации.

Об этом сообщается на сайте ведомства:

«Решением министерства информации Республики Беларусь от 5 июля 2021 года аннулированы разрешения на распространение на территории Республики Беларусь двух иностранных телепрограмм UA (речь, видимо, идет о UA:TV) и KVARTAL TV».

Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ:

«В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание».

KVARTAL TV — украинский развлекательный телеканал, который входит в «1+1 Media», и транслирует продукт, снятый «Студией Квартал 95».

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины не расследует продажу компанией Владимира Зеленского «Студия «Квартал 95» сериалов «Папик» и «100 000 минут вместе» российскому телевизионному каналу «СТС» в обход украинских экономических санкций.

Бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который был задержан накануне президентских выборов, приговорен к 14 годам тюрьмы за якобы получение взяток и отмывание денег.