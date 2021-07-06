В Беларуси запретили трансляцию украинских телеканалов UA и KVARTAL TV, там заявили, что каналы допускают нарушения в области рекламы. Разрешения на их вещание в республике аннулированы белорусским Министерством информации.
Об этом сообщается на сайте ведомства:
«Решением министерства информации Республики Беларусь от 5 июля 2021 года аннулированы разрешения на распространение на территории Республики Беларусь двух иностранных телепрограмм UA (речь, видимо, идет о UA:TV) и KVARTAL TV».
Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ:
«В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание».
KVARTAL TV — украинский развлекательный телеканал, который входит в «1+1 Media», и транслирует продукт, снятый «Студией Квартал 95».
Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины не расследует продажу компанией Владимира Зеленского «Студия «Квартал 95» сериалов «Папик» и «100 000 минут вместе» российскому телевизионному каналу «СТС» в обход украинских экономических санкций.
Бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который был задержан накануне президентских выборов, приговорен к 14 годам тюрьмы за якобы получение взяток и отмывание денег.