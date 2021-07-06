В Черниговской области в селе Дроздовка ученица седьмого класса забеременела в 12 лет. Девочка находится на шестом месяце беременности и собирается рожать. Одновременно с этим отцу ребенка всего 17 лет, сейчас им занимается полиция.

Об этом сообщает «Суспильне».

Сейчас пара детей живут вместе в доме. Наталья (будущая мать ребенка) вспоминает, как Сергей предложил ей половой акт:

«Я сидела в хате, вышла на улицу на лавочку в интернет зайти, когда заходит он во двор. Я сначала смутилась, покраснела, как свекла была красная. Он предложил половой акт. Я сначала отказалась, а потом согласилась. Не знаю почему».

Мать девочки знала про интимные отношения дочери с Сергеем, но дочка угрожает ей, что если ему что-то сделают, она совершит самоубийство.

Сергей заявляет, что планировал стать отцом в 20 лет.

Когда Наталья обратилась за помощью к врачам (ей становилось плохо в школе), УЗИ показало уже 10,5 недель беременности. Врач и Сергей настояли, чтобы Наташа сохранила малыша. Наталья стала на учет к гинекологу. А к Сергею тем временем приехала полиция. По его словам, он не знал, что за секс с несовершеннолетней полагается статья.

Сейчас пара планирует расписаться, а в будущем получить жилье от социальных служб.

https://www.youtube.com/watch?v=2623cwUIyuo&t=2s

Как сообщалось ранее, MamaRika (Анастасия Кочетова) ждет первенца и с нетерпением готовится к встрече с малышом. Она долго держала интригу, кто же должен появиться на свет — мальчик или девочка, и вот, наконец, рассекретила пол малыша.

Беременную Осадчую в кокетливом наряде внезапно раскритиковали в сети.