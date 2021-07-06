Число жертв в результате обрушения здания 24 июня в Майами продолжает расти. Известно о 32 погибших человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP news.

Сейчас 113 человек считаются пропавшими без вести.

Согласно заявлению официальных лиц, было обнаружено еще четыре жертвы среди обломков разрушенного здания. Из-за непогоды и тропическую бурю Эльзу спасателям пришлось завершить поиски на 2:00 раньше. Порывистый ветер несколько затрудняет перемещение обломков здания с помощью кранов.

"Активные поисково-спасательные работы продолжались всю ночь, и эти команды продолжают работать в чрезвычайно неблагоприятных и сложных условиях", — отметила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кофе. Напомним, что РБК-Украина рассказывал об обрушении дома в Майами и спасательные операции на месте событий 24 июня.