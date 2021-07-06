В Одессе 5 июля утонул генерал и ветеран Государственной пограничной службы Валерий Курников. Трагедия произошла на пляже 13-й станции Большого Фонтана.

О смерти генерала сообщили в Facebook на странице Госпогранслужбы.

По их словам отдыхающих, Курников нередко отдыхал на этом пляже с семьей, был физически здоров и регулярно занимался плаванием. В роковой день у него случилось сужение сосудов, мужчине не хватило воздуха, чтобы доплыть до берега.

Напомним, Валерий Курников, находясь в 2014 году на службе в Крыму, сплотил возле себя военных, которые остались верными Украине, и одним из первых назвал действия России в отношении полуострова оккупацией.

Напомним, только в июне на водоемах погибли 126 человек.