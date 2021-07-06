В Польше в озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве рухнул вертолет с украинцами. Пострадали 3 человека.

Об этом сообщает RMF24.

По информации издания, больше всего пострадала женщина, ее с повреждением позвоночника доставили в больницу в Гижицко. Ее 17-летнюю дочь также с поврежденным позвоночником вертолетом доставили в Ольштын. Пилот был госпитализирован для осмотра медиками, он был трезв.

Очевидцы говорят, что вскоре после взлета у вертолета начались проблемы с двигателем. Он постепенно начал снижение, а после и вовсе рухнул в воду. Вертолет полностью затонул. Людей подобрали туристы, которые были рядом на моторной лодке.

Свидетели трагедии также говорят, что со стороны все выглядело так, как будто пилот до последнего пытался посадить вертолет на воду.

Как сообщалось ранее, самолет Ан-26, который потерпел крушение у побережья Камчатки (Россия), вероятно, врезался в береговую скалу на расстоянии 4-5 км от аэропорта. В сети появились первые кадры с места трагедии, на них видно место удара.