Эстонский консул Март Лятте задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении материалов закрытого характера" в ходе личной встречи с гражданином России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости. Эстонского дипломата подозревают в попытке получения закрытых материалов. О какой именно информацию говорится, в спецслужбе не уточнили. В ФСБ отметили, что действия консула Эстонии якобы несут "явный враждебный характер по отношению к РФ" и они не совместимы с дипломатическим статусом. Российские власти пообещали принять меры к дипломату в соответствии с "нормами международного права". Напомним, в апреле в Санкт-Петербурге ФСБ задержала украинского консула Александра Сосонюк. Он был выслан из РФ. В ответ Украина выслала старший дипломат посольства Российской Федерации в Киеве.