Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Франция и Германия несут моральную ответственность за оккупацию Россией части территорий Грузии и Украины. По его словам, произошло это из-за блокирования этими странами в 2008 году в Бухаресте предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.

Об этом пишет Forbes.

«Наши международные партнеры упрекают нас, что у нас не преодолевается коррупция. В других странах тоже есть коррупция. Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на Мистрали от России», — заявил Данилов.

По его словам, РФ «напала на Грузию и Украину после того, как Франция и Германия заблокировали нам план действий по членству в НАТО».

Данилов добавил, что при встрече с немецким и французскими партнерами напоминает им об этом.

Кандидаты в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет и от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц отреагировали на планы по вступлению Украины в НАТО. Они считают, что «реальность другая».

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен объяснила, почему НАТО не берет наше государство в альянс. По ее словам, НАТО всегда были проблемы со странами, где есть война.