Министерство здравоохранения Украины опубликовало ответы на самые распространенные вопросы о вакцинации против COVID-19.

Появились исчерпывающие ответы о том, как записаться на прививку и где ее можно получить.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава, на сегодняшний день, вакцинироваться против COVID-19 можно:

в пункте прививания;

по месту работы;

в центре массовой вакцинации.

Вакцину против COVID-19 в пунктах прививания могут получить лица в возрасте:

от 60 лет

18-59 лет, которые имеют сопутствующие заболевания.

Записаться на вакцинацию можно через:

звонок к семейному врачу;

регистратуру ближайшего пункта прививания.

По месту работы мобильные бригады будут прививать:

работников сферы здравоохранения, образования, социальной сферы;

работников и жителей интернатов, домов престарелых;

маломобильных граждан и тех, кто за ними ухаживает;

военнослужащих;

работников структур государственной безопасности;

работников структур, обеспечивающих работу государства;

работников органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней;

работников топливно-энергетического комплекса;

заключенных и персонал учреждений лишения свободы;

организованные коллективы с 50+ желающими прививаться.

Записаться на коллективную вакцинацию можно через:

работодателя (по контактам регионального координатора необходимо обратиться в департамент / управление здравоохранения вашей области или г. Киева).Прививаться против COVID-19 в центре вакцинации может:

любой совершеннолетний человек, который записался в список ожидания через «Дію» или контакт-центр Минздрава (приоритет отдается пожилым людям).Записаться на вакцинацию следующим образом:

сайт «Дія» (diia.gov.ua);

приложение «Дія» (go.diia.app);

контакт-центр Минздрава (0 800 60 20 19).

После чего, как добавляют в Минздраве, необходимо дождаться звонка с приглашением на определенную дату и время прививки или прийти в центр и получить вакцину, соблюдая живую очередь.

Как мы уже рассказывали ранее, последние две недели заболеваемость COVID-19 в мире стабилизировалась. Сейчас эпидемиологическая ситуация лучше, чем 2-3 месяца назад.

Тем временем, в России установлен рекорд по суточной смертности от COVID-19 — за сутки умерли 737 человек. Этот показатель на 12,7% выше показателя предыдущего дня, и является максимальным с начала пандемии.