Министерство здравоохранения Украины опубликовало ответы на самые распространенные вопросы о вакцинации против COVID-19.
Появились исчерпывающие ответы о том, как записаться на прививку и где ее можно получить.
Как рассказали в пресс-службе Минздрава, на сегодняшний день, вакцинироваться против COVID-19 можно:
- в пункте прививания;
- по месту работы;
- в центре массовой вакцинации.
Вакцину против COVID-19 в пунктах прививания могут получить лица в возрасте:
- от 60 лет
- 18-59 лет, которые имеют сопутствующие заболевания.
Записаться на вакцинацию можно через:
- звонок к семейному врачу;
- регистратуру ближайшего пункта прививания.
По месту работы мобильные бригады будут прививать:
- работников сферы здравоохранения, образования, социальной сферы;
- работников и жителей интернатов, домов престарелых;
- маломобильных граждан и тех, кто за ними ухаживает;
- военнослужащих;
- работников структур государственной безопасности;
- работников структур, обеспечивающих работу государства;
- работников органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней;
- работников топливно-энергетического комплекса;
- заключенных и персонал учреждений лишения свободы;
- организованные коллективы с 50+ желающими прививаться.
Записаться на коллективную вакцинацию можно через:
работодателя (по контактам регионального координатора необходимо обратиться в департамент / управление здравоохранения вашей области или г. Киева).Прививаться против COVID-19 в центре вакцинации может:
любой совершеннолетний человек, который записался в список ожидания через «Дію» или контакт-центр Минздрава (приоритет отдается пожилым людям).Записаться на вакцинацию следующим образом:
- сайт «Дія» (diia.gov.ua);
- приложение «Дія» (go.diia.app);
- контакт-центр Минздрава (0 800 60 20 19).
После чего, как добавляют в Минздраве, необходимо дождаться звонка с приглашением на определенную дату и время прививки или прийти в центр и получить вакцину, соблюдая живую очередь.
Как мы уже рассказывали ранее, последние две недели заболеваемость COVID-19 в мире стабилизировалась. Сейчас эпидемиологическая ситуация лучше, чем 2-3 месяца назад.
Тем временем, в России установлен рекорд по суточной смертности от COVID-19 — за сутки умерли 737 человек. Этот показатель на 12,7% выше показателя предыдущего дня, и является максимальным с начала пандемии.