Летом споры между любителями вишни и черешни разгораются со страшной силой. Одни утверждают, что черешня полезнее, другие — то же самое говорят о вишни. Что говорят о пользе вишни и черешни медики и ученые — читайте в нашем материале ниже. Черешня в последние годы стала более популярной ягодой и в сезон ее на рынках в разы больше, чем вишни. Садоводы полюбили черешню за неприхотливость в выращивании и сейчас ее можно найти не только в южных областях, но и на любой даче. С вишней ситуация немного сложнее — это ягода созревает позже, более капризная и выращивать ее несколько сложнее. Витаминов полно в обоих ягодах Обе ягоды активно применяют в медицине и неудивительно — в них полно витаминов, а вот вредных жиров и холестерина нет вообще, а натрия — минимум. Витамина С в вишни в 20% больше, чем нужно для дневной дозы потребления. В черешни этого витамина гораздо больше — на 43%. В обоих ягодах есть антиоксиданты и полифенолы. В вишни больше антоцианов, меньше сахара, калорий, больше витаминов и антиоксидантов, чем в черешне. Медики считают вишню более полезной, чем черешня.

Сравнительная таблица полезности вишни и черешни Исследования показывают, что использование натурального сока этих ягод, а также регулярное употребление в свежем виде: уменьшают воспаление в организме ослабляют окислительный процесс снижают артериальное давление помогают при болезнях суставов уменьшают количество приступов подагры снижают концентрации мочевой кислоты в крови улучшают сон уменьшают боль в мышцах после физической нагрузки обе ягоды полезны при сахарном диабете снижают стресс, улучшают память и способность к навчанняМедикы дали свои рекомендации После более чем 30 исследований медики рекомендуют употреблять обе ягоды — и вишню, и черешню. И не только в сезон, но и круглый год — желательно съедать 2-3 стакана ягод в неделю. Как замораживать вишню на весь год вперед Своим рецептом заморозки поделилась кулинар Татьяна Литвинова. Она разместила свой рецепт заморозки на собственном YouTube-канале. "При замораживании ягод не нужно обламывать хвостики. Замораживать ягоды нужно в небольшом количестве. Для этого подойдут одноразовые контейнеры. Выбирайте при покупке спелые и сочные плоды. Срок годности замороженной вишни — один год, поэтому подписывайте на контейнерах дату заморозки", — советует кулинар.

Как правильно заморозить вишню на зиму Напомним, ранее мы писали о том, что медики рассказали о полезных свойствах черешни.