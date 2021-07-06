Самолет Ан-26, который потерпел крушение у побережья Камчатки (Россия), вероятно, врезался в береговую скалу на расстоянии 4-5 км от аэропорта.

Об этом сообщают российские СМИ.

Спасатели уже подходят к месту предполагаемого крушения, там заметили обломки самолета. Предварительно, самолет задел гору во время посадки из-за плохой видимости. Кроме того, причиной крушения мог стать сильный боковой ветер.

В сети также показали видео с места крушения, на кадрах та самая скала, в которую вероятно врезался самолет.

https://www.youtube.com/watch?v=KbL0FmMWsck

Как сообщалось ранее, на Филиппинах упал военный самолет, погибли не менее 31 человек. Среди погибших двое гражданских, которые оказались на месте, куда упал самолет.

Напомним, в аэропорту в польском городе Познань 30 украинцев не пускали на рейс в Одессу — как сообщается, один из пилотов якобы кричал, что он «король самолета». По итогу, рейс задержали почти на час.