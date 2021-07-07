Пророссийские боевики на Донбассе готовятся к возможному началу боевых действий. Так, оккупанты размещают вооружение за пределами выделенных мест его хранения.

Соответствующее заявление сделало командование операции Объединенных сил.

Наблюдатели ОБСЕ в отчете от 6 июля рассказали о зафиксированной беспилотником на оккупированной территории Луганской области боевой технике оккупантов:

вблизи Шимшиновки — 11 танков, 26 бронированных машин;

вблизи Мирного — 30 танков, 9 самоходных гаубиц, 18 буксируемых гаубиц, 101 бронированная боевая машина;

вблизи Круглика — 30 танков.

Вражескую военную технику наблюдатели зафиксировали и на оккупированной территории Донецкой области — 8 танков Т-64 возле Бойковского. В так называемой зоне безопасности также заметили технику боевиков:

на территории Раздольного — 23 боевые машины пехоты (БМП);

возле Кальмиусского — 6 боевых бронированных машин и одна самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика».

«Указанное свидетельствует о подготовке подразделений российско-оккупационных войск РФ и их наемников в возможных боевым действиям. Стоит отметить скопление вооружения и военной техники на полигонах временно оккупированной территории Луганской области, которые по своей численности обостряют ситуацию в районе проведения ООС», — рассказали в штабе.

Как мы уже рассказывали ранее, Российская Федерация, пока боевики продолжают обстреливать силы ВСУ, активно снабжает вражеские войска оружием и боеприпасами.

А также, 5 июля на Донбассе боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. В результате обстрелов один украинский военный погиб и еще трое получили ранения.