Цены на яйца в Украине могут взлететь до 40 гривен. Произойдет это из-за рекордного уменьшения производства этой продукции.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Аналитик ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Светлана Литвин говорит, что стоимость десятка яиц может вырасти уже со следующего месяца:

«Примерно с августа начнет расти цена на куриные яйца, и она может достичь пика, который мы наблюдали в феврале — около 40 грн за десяток. Эта цена, скорее всего, будет держаться до следующей весны».

Подорожание яиц в начале года произошло из-за беспрецедентного снижения их производства в январе-мае — почти на 25%. Такого не было последние лет двадцать.

Сокращение, в свою очередь, связано с ростом на 60% цен на кормовые культуры для птицы. В таких условиях производители практически работают в убыток без повышения цены на яйца.

Вторым фактором убыточности производства является снижение экспорта яиц — почти вдвое за 5 месяцев.

«В июне 2021 года цена на основные кормовые культуры — пшеницу и кукурузу — возросла на 60%, в то же время цена на яйца упала на 5-7% по сравнению с июнем прошлого года. В таких условиях производителям трудно работать из-за высокого уровня убыточности», — говорит Литвин.

Как сообщалось ранее, цены на продукты, в частности овощи, фрукты, ягоды, начинают снижаться. Все дело в том, холодная весна и дождливое начало лета помогли получить хорошие урожаи.

Появились свежие данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям первый квартал 2021 года. Суммарные расходы составили 831,5 млрд грн, что на 4,4% больше, чем годом ранее.