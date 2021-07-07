В Украине прогнозируют примерно 4% роста экономики в 2021 году. А инфляция останется в пределах прогнозируемых 8%.

Соответствующее заявление сделал первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко, пишет Ukraine30 в Telegram.

«Мы прогнозируем около 4% роста экономики, реальной экономики в этом году. Инфляция останется в пределах прогнозируемых тенденций – до 8%, будет сохранено ценовую и валютно-курсовую стабильность. Если речь идет о стратегической перспективе до 2030 года, наша задача – структурная модернизация экономики, основанной на инновациях и технологиях, адаптивная к потребностям глобальных конкурентных вызовов. В этом «новом мире» публичными субъектами будут только нации и страны, сознательно консолидировать свои силы для реализации собственного потенциала «, – утверждает министр.

По словам чиновника, толчком на ближайшие годы для Украины являются инвестиции в фундаментальную науку и человеческий капитал.

«Это цифровизация. Цифровизация различных секторов экономики и, еще раз подчеркиваю, инвестиции в человеческий капитал», – сказал глава Минэкономики.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что на решение Национального банка сохранить учетную ставку на уровне 7,5% повлияло ускорение инфляции до 9,5%.

Как мы уже рассказывали ранее, цены на яйца в Украине могут взлететь до 40 гривен. Произойдет это из-за рекордного уменьшения производства этой продукции.

В то же время, цены на продукты, в частности овощи, фрукты, ягоды, начинают снижаться. Все дело в том, холодная весна и дождливое начало лета помогли получить хорошие урожаи.