Министерство здравоохранения Украины инициировало служебное расследование после появления информации о возможной продаже вакцины от COVID-19 производства Pfizer частной клинике в Киеве.

Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба ведомства сегодня, 7 июля.

Так, согласно информации Минздрава, данные о возможной продаже вакцины Pfizer одной из частных больниц Киева поступила от представителей СМИ. В министерстве инициировали проведение служебного расследования. В какое именно медучреждение могла попасть вакцина, не уточняется.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, продажа COVID-вакцин является недопустимой. «Торговать вакцинами сегодня — значит подвергать смертельной опасности тех, кому было добраться именно эта доза», — заявил он.

Напомним, 2 июля в Винницкой области скончался 47-летний мужчина. Накануне он сделал себе прививку от COVID вакциной Comirnaty совместного производства компаний Pfizer и BioNTech.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине зафиксировано 610 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.

Тем временем, ситуация с COVID-19 в Украине может резко обостриться к концу лета в связи с распространением нового штамма «Дельта». Напомним, ранее сообщалось, с каких областей начнется вспышка заболевания.