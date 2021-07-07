Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила, что на границе с Беларусью будет установлена стена.

Соответствующую информацию опубликовало издание 15 min. Кроме того, на границу будут отправлены дополнительные войска, для сдерживания потока мигрантов из Беларуси.

«Сам процесс мы рассматриваем как гибридную агрессию, даже не против Литвы, а против ЕС в целом, которая, видимо, основана на принципиальной позиции ЕС и Литвы по поводу фальсификации результатов выборов и подавления гражданского общества, санкций», — заявила премьер-министр.

По словам литовского политика, институты белорусского режима активно и пассивно участвуют в организации нелегальных потоков мигрантов, а условия для пересечения границы создаются намеренно.

«За этим мы видим цель нанести ущерб нашей стране и дестабилизировать ситуацию. Начнется развертывание дополнительного физического барьера между Литвой и Беларусью. Это будет знаком и сдерживающим фактором для организаторов нелегальных миграционных потоков», — подчеркнула она.

Как мы уже рассказывали ранее, бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который был задержан накануне президентских выборов, приговорен к 14 годам тюрьмы за якобы получение взяток и отмывание денег.

А также, в Беларуси запретили трансляцию украинских телеканалов UA и KVARTAL TV.