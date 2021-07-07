В этом году несмотря на высокие цены в Заливе под Одессой, отдыхающие все равно едут в самый популярный курорт на Будакской косе.

Однако, что купаться на некоторых пляжах в Заливе опасно для здоровья, сообщили в государственном учреждении «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины».

Так, пробы морской воды по санитарно-микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим требованиям на пляжах в районах «Центральный» и «Солнечный» .Также всего проверили качество морской воды на 22 пляжах Одессы и Одесской области, которые имеют официальный статус. Кроме того, отобрали 93 пробы на санитарно-микробиологические и 13 проб — на санитарно-химические показатели.

По информации эпидемиологов, холерные вибрионы в морской воде не выделены, но на 2 пляжах вода не соответствует гигиеническим требованиям.

Ранее мы сообщали, что под Одессой на берег выбросило тысячи мертвых креветок. В некоторых местах слой креветок достигает 15 сантиметров. Что могло повлечь смерть такого количества морских раков — неизвестно.

Отметим, в этой стороне залива такое происходит каждый год. Сейчас купаться в чистой воде можно на других пляжах, начиная с «Ланжерона», «собачьего» и далее. Конечно, если есть собственный транспорт, можно отправится и за город.