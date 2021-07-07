Заробитчанам в Польше приходится терпеть унижения, отсутствие медицинской помощи ради зарплаты в 8 тысяч гривен.

О трудностях работы в Польше «Апострофу» рассказал житель Мукачево Алексей.

По его мнению, к украинцам местные жители относятся без особого уважения, поскольку уверены, что «мигранты приезжают в их страну с целью отобрать их работу и зарплату»:

«Не зная языка, я смог устроиться только на малоквалифицированную работу — комплектовщиком на склад. Там мне и другим работникам из Украины сразу дали понять, что мы — люди второго сорта. Польские руководители относились к нам пренебрежительно, даже обращались не по имени, а номерам. Плата за работу была ниже, чем у польских работников, а рабочий день длился 12 часов. В конце концов, если вычесть расходы на жилье и питание, получилось, что заработок там такой же, как и в Украине — около 8 тысяч гривен в месяц. И при этом никакой медицинской помощи, никаких больничных… Поработав два месяца, я вернулся домой».

Как сообщалось ранее, количество вакансий для украинцев в Польше увеличилась более чем на треть. Сейчас большим спросом пользуются плиточники и бетонщики. Некоторые могут претендовать на зарплату в размере до 148 тысяч гривен.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины снизилась на 44 гривны и составила 13 499 гривен по состоянию на май 2021 года.