Одни утверждают, что бокал красного вина за ужином — это не вредно, а даже полезно. Другие уверены, что алкоголь априори не может быть полезным. Нутрициолог Катеина Йенсен расставила точки над i — и в своем Instagram рассказала, как алкоголь взаимосвязан с гормональным дисбалансом. Алкоголь снижает ресурсы печени, которая занимается активацией и деактивацией всех гормонов в теле. Если на печень ложится дополнительная нагрузка в виде алкоголя, то она … "бросает" гормональные дела — и бросается спасать ваше бренное тело от сильнейшего яда этилового спирта. Он, к сожалению, во всем алкоголе, даже в благородном вине и шампанском. Выпив даже бокал вина или шампанского, приходится расплачиваться гормональный дисбаланс в той или иной степени. По некоторым данным такая остановка "гормональных работ" происходит на 3 суток. Это — главная причина, по которой я советую не пить спиртное каждый день. Даже если это "всего 1 бокал вина".

Даже самое дорогое шампанское влияет на гормоны (фото: pexels.com) Чем еще опасен алкоголь Также алкоголь содержит огромное количество легко усваиваемых сахаров, которые сбивают для начала инсулин, а затем кортизол, прогестерон, андрогены и даже эстрогены. Как? К сожалению, очень просто: растет инсулин, растет кортизон, снижается прогестерон, повышаются эстрогены и андрогены. Впрочем, сладости и выпечка из белой муки имеют такой же эффект. Кроме этого, за счет воздействия на сахар в крови, алкоголь ухудшает качество сна, снижая фазу глубокого сна, когда мы восстанавливаемся наиболее эффективно. Питание и добавки: нутрициолог дала советы, как быстрее восстановиться после коронавируса Также страдает производство таких важных гормонов, как мелатонин (отвечает за хорошее настроение и восстановления клеток, имеет эффект антиейдж) и лептин (отвечает за насыщение и не дает нам переедать). Ну и вишенка на торте: алкоголь снижает обмен веществ, побуждая щитовидную железу вырабатывать больше гормона RT3 (обратный Т3) — антагониста гормона быстрого метаболизма Т3. "И что? Теперь совсем не пить?" Ну почему же ?! Если вы, как и я, любитель красивоъ ужина в ресторане с бокалом вина, то и оставьте алкоголь для особых случаев. Ранее нутрициолог рассказала, как быстро сделать свый живот плоским.