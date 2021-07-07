Житель Днепропетровской области связал скотчем маленьких детей и после нанес ножевые ранения, желая отомстить их матери.

Об этом сообщает региональная Национальная полиция.

По информации правоохранителей, ножевые ранения получил ребенок 2 лет. 28-летний мужчина нанес ему резаные ранения шеи и спины. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу. По данным СМИ, ножевые ранения получили оба ребенка.

Все произошло в селе Девладово Софиевского района Днепропетровской области. Местная жительница позвонила в полицию и сообщила, бывший сожитель закрылся в доме с ее двумя детьми 2 и 7 лет и угрожает расправой.

Мать детей объясняет мотивы такого поступка бывшего сожителя желанием ей отомстить. Злоумышленник объявлен в розыск.

По данным полиции, Федотов Сергей Денисович 1994 года рождения ранее уже привлекался к уголовной ответственности за разбой и состоит на учете, как склонный к домашнему насилию. Также полиция не исключает, что злоумышленник может быть вооружен.

Как сообщалось ранее, стрелка, который открыл стрельбу в Голосеевском районе Киева и ранил полицейского, задержали. Сотрудники патрульной полиции приехали на вызов из-за конфликта в квартире, и владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских. В результате происшествия правоохранитель получил огнестрельное ранение руки, а другой человек – ранение в лицо. После этого злоумышленник закрылся в квартире.