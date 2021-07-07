В Украине помощь при рождении третьего и каждого следующего ребенка может вырасти до 150 тысяч гривен.

Так, комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №5585-1.

Документом предлагается установить размер указанного пособия в сумме 50 тысяч гривен (сейчас она составляет 41 280 гривен). В документе прописано ежегодное увеличение размера пособия на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен, который утверждает КМУ.

А законопроект №5585-1 предусматривает назначать пособие при рождении ребенка в следующих размерах:

при рождении первого ребенка — 50 тысяч гривен,

второго ребенка — 100 тысяч гривен,

третьего и каждого следующего ребенка — 150 тысяч гривен.

«Члены комитета предложили поддержать проект закона №5585-1, поскольку в нем предлагается оптимальное соотношение выплат при рождении первого, второго и третьего ребенка», — говорится в сообщении.

В то же время комитет предлагает в заключительных положениях ЗУ «О государственной помощи семьям с детьми» предусмотреть ежегодную индексацию этой помощи.

Напомним, в конце мая Кабинет министров внес в ВР проект закона «О государственной помощи семьям с детьми» об увеличении размера помощи при рождении ребенка.

Согласно законопроекту, выплата помощи будет проводиться единовременно в размере 25% от общего размера помощи, а остальная сумма будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями (как это предусмотрено сейчас).