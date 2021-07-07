В Украине за первые шесть дней работы рынка земли было заключено лишь 322 договора на участки сельскохозяйственного назначения. Массовой распродажи земель не наблюдается.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

«За первые шесть дней со времени открытия рынка было зарегистрировано 322 соглашения на земельные участки, в отношении которых ранее действовал мораторий. Мифы о массовой распродаже земель и вывозе украинского чернозема за границу так и остались только мифами, и уверяю вас, так и будет в дальнейшем», – сказал Шмыгаль.

По его словам, договоры о земле сельскохозяйственного назначения заключаются прозрачно и в соответствии с установленными процедурами.

Напомним, что 1 июля в Украине заработал рынок земли. С этого дня отменен запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Как мы уже рассказывали ранее, сельскохозяйственную землю обещали продавать только на электронных аукционах. Закон о земельных аукционах вступает в силу с 6 июля.

А министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко обнародовал список документов, которые необходимы для продажи земли.