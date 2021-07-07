В Киеве мужчина, похожий на начальника Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины Александра Провоторова, устроил дебош и оказал сопротивление полицейским. Он якобы разбил окно в поезде, что и стало причиной вызова полиции.

Видео конфликта появилось в сети. На видео можно увидеть, как мужчина, который очень похож на Провоторова, скандалит с представителями правоохранительных органов, требуя от них предъявить документы.

«Кто вы такой, чтобы меня задерживать? Покажите свои документы, что вы имеете право меня задерживать», – говорил он.

Провоторов попытался уйти от полиции, но один из правоохранителей остановил его, схватив за за руку. После чего словесная перепалка между ними продолжилась.

Был ли задержан Провоторов, на видео не показано.

Предварительно, данный инцидент произошел 1 июля.

Добавим, что Александр Провоторов был назначен указом президента Украины №461 от 21 октября 2020 года начальником Департамента хозяйственного обеспечения СБУ.

Как мы уже рассказывали ранее, в Запорожье ночью 4 июля произошло стрельба в ресторане «Аристократ». В результате стрельбы погиб человек 1991 года рождения. Погибший получил огнестрельное ранение грудной клетки.

А также, в штате Огайо в США произошли два инцидента со стрельбой. В Кливленде убиты три человека, ранены шестеро. В городе Цинциннати при стрельбе пострадали четыре человека.