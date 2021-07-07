На оккупированном полуострове есть объекты, которые содержат материалы для изготовления ядерного оружия. Так, в одном из университетов Севастополя был ядерный реактор.

Соответствующее заявление сделала заместитель представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в эфире канала «Дом«.

Так, украинское правительство еще сразу после оккупации Крыма обратилось к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) по поводу ядерных объектов на Крымском полуострове.

«Например, был небольшой ядерный реактор на территории одного из технических университетов Севастополя, которые занимались научными исследованиями», — заявила она.

По словам Ташевой, Украине нужно продолжать на международном уровне говорить, что в оккупированном Крыму есть ядерные объекты, которые Россия может использовать для создания оружия.

«И очень важно коммуницировать на уровне международных организаций и давать сигналы еще раз. Что около 3-5 объектов (в Крыму — ред.) точно содержат расходные материалы для изготовления в дальнейшем ядерного оружия. Это также может быть одной из тем Крымской платформы», — подчеркнула чиновница.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина пока не рассматривает вопрос восстановления статуса ядерной державы, при этом сами украинцы убеждены, что отказ от ядерных арсеналов был роковой ошибкой.

А в РФ заявили, что готовы пустить в ход смертоносное оружие в случае аналогичной атаки извне.