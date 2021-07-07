Скончался известный американский актер и режиссер Роберт Дауни-старший. Ему было 85 лет.

О происшествии изданию Daily News сообщила его жена, писательница Розмари Роджерс. Она находилась рядом в момент смерти.

Супруга рассказала, что актер скончался во сне в своем доме в Нью-Йорке. Дауни-старший страдал болезнью Паркинсона.

Роберт Дауни-старший был отцом актера Роберта Дауни-младшего, звезды фильмов «Железный человек» и «Мстители».

Его самые известные режиссерские работы — «Компания Хьюго», «Губы напрокат», «В жопу академию», «Слишком много солнца», «Америка». Также он снимался в лентах «Ночи в стиле буги», «Как украсть небоскреб», «Аве, Цезарь», «Жить и умереть в Лос-Анджелесе», «Магнолия» и «Джонни, будь хорошим».

А в 1970 году он снял фильм «Загон», в котором сыграл его сын.

После этого у Дауни-старшего начались проблемы с наркотиками, в результате чего распался первый брак с Элси Дауни – матерью Роберта-младшего.

В итоге справиться с зависимостью помогла его вторая жена Лора Эрнс. Похожий путь с зависимостью прошел и его сын.

Сам Дауни-младший не раз вспоминал о непростых отношениях с отцом, который впервые дал сыну попробовать марихуану, о чем позднее сожалел.

Как мы уже рассказывали ранее, в США трагически погиб актер Джозеф Лара, который сыграл культовую роль Тарзана в известном сериале, который выходил в 1990-х годах.

А также, скончался известный украинский актер и режиссер Жан Мельников в возрасте 84 лет. Он прославился своей ролью в фильме «Весна на Заречной улице», который вышел на экраны в 1956 году.