Число жертв в результате в обвала здания 24 июня в Майами продолжает расти. Известно о 32 погибших человека.

Об этом сообщает агентство AP news. На сегодняшний день, 113 человек считаются пропавшими без вести.

Согласно заявлению официальных лиц, было обнаружено еще четыре жертвы среди обломков разрушенного здания. Из-за непогоды и тропическую бурю Эльзу спасателям пришлось завершить поиски на 2:00 раньше. Порывистый ветер несколько затрудняет перемещение обломков здания с помощью кранов.

«Активные поисково-спасательные работы продолжались всю ночь, и эти команды продолжают работать в чрезвычайно неблагоприятных и сложных условиях», — отметила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кофе.

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