В оккупированном Крыму после сильнейшего потопа вследствие затянувшихся ливней в июне, теперь наблюдается настоящее нашествие комаров — полчища насекомых атаковали центральную и северную части полуострова.

Об этом пишут в Telegram-канале Vitauskas News Post. Так, местные жители жалуются, что слой мертвых летающих «кровопийц» на подоконниках может достигать одного сантиметра.

В сети также появился ролик, как женщина сетует на нашествие комаров, которые «просто кишат» в домах, и насекомых активно приходится травить.

«При Украине такого точно не было… Апокалипсис на отдельно взятом полуострове успешно стартовал. Пока все по плану. Ждем массовый мор скота и дождь из жаб», — указано в публикации.

упоминание о 10 казнях египетских тут не только «для эффекта». Дело в том, что ранее Россельхозцентр спрогнозировал нашествие саранчи в аннексированном Крыму в 2021 году.

Местные «власти» объясняют такое нашествие обильными осадками, а также цикличными изменениями в популяции насекомых от года к году.

Также стало известно, что оккупанты планировали привлечь для борьбы с комарами авиацию, чтобы травить насекомых химикатами.

Как мы уже рассказывали ранее, в результате сильных ливней и последовавшего за этим наводнения в оккупированном Крыму погиб один человек, еще один пострадал. Также сообщается о пропавшей без вести женщину.

А еще выяснилось, что на оккупированном полуострове есть объекты, которые содержат материалы для изготовления ядерного оружия. Так, в одном из университетов Севастополя был ядерный реактор.