В зоне ООС на Донбассе умер 5 июня старший солдат Владимир Рыбачук. Он был родом из села Белый Камень Гайсинского района Винницкой области.

Об этом пишет глава Винницкого областного совета Вячеслав Соколовый на своей странице в Facebook. Рыбачук служил в 9-м отдельном мотопехотном батальоне города Кодыма 59-й отдельной мотопехотной бригады.

Он скончался на месте несения службы, предварительная причина смерти – проблемы с сердцем. Прощание с военным планируется 8 июля на его Родине.

Рыбачук не дожил 20 дней до своего 43-летия. Специальное образование он получил в Ольгопольском СПТУ. 15 сентября 2016 года пошел на военную службу по контракту.

Принимал участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на Донбассе.

Как мы уже рассказывали ранее, 5 июля на Донбассе боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. В результате обстрелов один украинский военный погиб и еще трое получили ранения.

Тем временем, пророссийские боевики на Донбассе готовятся к возможному началу боевых действий. Так, оккупанты размещают вооружение за пределами выделенных мест его хранения.