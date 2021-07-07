Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Украине нужен второй государственный язык — английский.

«Я за двуязычие, я неоднократно это говорил. Но это должен быть обязательно английский язык, потому что это язык мировой и сегодня без него вряд ли можно качественно жить в современном мире. Это фундаментальная вещь», – сказал он.

Данилов считает, что сейчас в Украине происходят революционные изменения.

«Есть процессы, которые мы можем называть революционными. Это не всем нравится. Это может закончиться только победой. Почему? Если не будет победы, нам крайне сложно будет держать этого нашего агрессора, который находится под нами. Мы почему-то постоянно за ними ухаживали, мы постоянно не поднимали вопрос языка. Когда говорили: «Да ну, подождем, да пусть». И до чего мы дошли? Мы дошли до того, что потеряли на определенный период часть Донецкой и Луганской областей. Мы на определенный период потеряли наш украинский Крым. Это потому, что мы постоянно что-то там убирали», – добавил он.

Напомним, в 2012–2014 годах в Украине действовал закон «Об основах государственной языковой политики» (известный как закон Колесниченко – Кивалова), который существенно расширял использование не государственных языков в стране.

В период действия закона статус регионального русский язык получил в ряде регионов, потом эти решения начали отменять суды и местные власти.

По состоянию на конец мая 2021 года решения местных советов относительно русского языка еще не отменили в отдельных населенных пунктах четырех областей – Днепропетровской, Луганской областей, Николаевской и Одесской.

В некоторых населенных пунктах Одесской и Черновицкой областей статус регионального присвоен также болгарскому, гагаузскому, молдавскому и румынскому языкам.

Как мы уже рассказывали ранее, 16 июля вступают в силу новые статьи Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

А российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева внесли в список лиц, которые предоставляют угрозу для национальной безопасности Украины.